「子どもが学校に行かないのは親が悪い」などと発言した富士宮市の須藤市長が、5日の市議会で自身の発言について陳謝しました。（富士宮市須藤市長）「私の発言に関し、この場をお借りして関係の方々にお詫びを申し上げさせていただきます。」この問題は、12月2日、富士宮市議会11月定例会の一般質問で、児童や生徒の不登校の現状について質問を受けた須藤市長が、「子どもが学校に行かないのはなぜか、と考えてみると親が悪い。