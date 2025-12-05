日本バレーボール協会会長の川合俊一さんが５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。現役時代の収入を赤裸々に明かす一幕があった。川合さんは、身長１９５センチに甘いルックスで元祖イケメンバレー選手として、１９８０年代のバレーボール界で抜群の人気を誇った。ＭＣの垣花正に「引退された後も本当にお稼ぎになってるから。選手って大体、現役時代の方が