◆ラグビー▽プレシーズンマッチ神戸３１―２４（前半７―５）花園（５日・コベルコ神戸スティーラーズグラウンド）リーグワン２部の花園（旧近鉄）に新加入した南アフリカ代表ＳＯマニー・リボックが“日本デビュー戦”で早速、軽快な動きを見せた。２０２３年Ｗ杯優勝を経験した２８歳の司令塔は、１１月末に来日したばかりで、同１部の神戸（旧神戸製鋼）戦に先発。同じく新加入のＳＨ藤原恵太とハーフ団を組んだ。１度あ