巨人の森田駿哉投手が５日、地元の富山中央警察署で行われた「年末特別警戒出発式」に参加。また、一日署長として、富山駅でビラ配りなどを行った。森田は「僕はスピードを出そうと思って毎日練習しているんですけど、みなさんはスピードを出さないように守って、日々、生活していただけたら」と呼びかけた。今季は先発、中継ぎで計９試合に登板し、プロ初勝利を含む３勝４敗、防御率３・５８をマーク。来季へ向けて「１年間