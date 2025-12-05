◇DYNAMICGLOVEonU−NEXTVol.38ボクシングWBOアジアパシフィックフェザー級タイトルマッチ藤田健児《10回戦》ペテ・アポリナル（2025年12月6日東京・後楽園ホール）アマチュアボクシング10冠でWBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者の藤田健児（31＝帝拳）が5日、都内で4度目の防衛戦の前日計量に臨んだ。1回目はまさかの200グラムオーバーとなったが、約1時間後の再計量で57・1キロでパス。自宅の体