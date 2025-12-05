山口県宇部市山口県宇部市で発生した大規模なガス漏れ事故で、供給元の山口合同ガスは5日、影響のあった1万2494件の復旧作業を7日までに終える計画を明らかにした。供給停止した住宅や店舗などを訪問し、保安点検とガス開栓を進める。都市ガスを消費者向けに減圧する整圧器「ガバナ」の一部に異常が見つかっており、原因究明も急ぐ。ガス漏れは4日朝に発生。こんろ付近が燃えるといった火災が23件あり、やけどなどで3人が負傷