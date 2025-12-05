お笑いコンビ、響の長友光弘（47）が5日までにインスタグラムを更新。がんで死去した最愛の父の葬儀を終えたことを報告した。長友は3日の投稿で「大好きなお父さんが永眠しました明日お通夜明後日葬儀になります」と報告し、元気だったころの父の写真をアップ。「癌がみつかって2カ月でした急すぎて心が追いつかないですが生前お父さんと仲良くしてくれた皆様ありがとうございました」と動揺する様子をうかがわせつつ感謝