５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて６２銭円高・ドル安の１ドル＝１５４円６２〜６３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８０円３４〜３８銭で大方の取引を終えた。