阪神の岩崎優投手（３４）が５日、玩具寄贈式のため静岡市立清水こども園を訪問した。２０２１年から、自身の出身地である静岡市清水区と、阪神の本拠地である西宮市への社会貢献を目的に、静岡市清水区と西宮市の児童福祉施設や公立保育園等に対して、玩具の寄贈活動を継続。今年は１０６万円相当（５３試合登板×２万円）の玩具（ストラックアウト）を西宮市、静岡市清水区の公立幼稚園、保育園、こども園、待機児童園、児童