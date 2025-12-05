旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数76万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が今年12月10日（水）にグラビア引退作となる写真集「Afterglow」（講談社）の表紙が5日、公開された。ラストグラビア写真集「Afterglow」は真夏の南国ベトナムが舞台。美しいビーチでのビキニ姿をはじめ、大人の魅力を増したランジェリーショットや自身最大のヌーディーショットにも挑戦した意欲作。表紙を飾ったのは