優れた映像や写真を称える東北写真記者協会の審査会で、秋田放送が制作しABS news every.で放送した映像が、ニュース部門と企画部門、2つの部門で金賞に輝きました。ニュース部門で金賞に輝いたのは、今年のプロ野球ドラフト会議で楽天イーグルスから2位指名を受けた伊藤樹投手の家族の喜びの瞬間です。喜びにあふれる場面を瞬時の判断で一連で撮影し、感動を呼び起こしました。受賞した菅原陽久カメラマンは「