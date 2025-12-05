12月5日放送のNHK『あさイチ』に、満島ひかりがVTR出演。この日のスタジオゲストで、現在公開中の映画『兄を持ち運べるサイズに』で共演する柴咲コウの人柄について語った。【関連】柴咲コウ、“心強かった”満島ひかりとの共演を振り返る「教わることもたくさん」VTRの中で、満島は柴咲について、「妙な可愛らしさがあって。先輩なんですけど、ちょっと私にとって妹のような可愛らしいところがある方というか」「不器用さもあって