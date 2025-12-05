港や空港で２４時間、日本の水際を守る大阪税関では年末特別警戒の出陣式が行われました。大阪税関では毎年、人と貨物の移動が増える年末に特別警戒を行い、不正薬物や爆発物などの水際対策を強化しています。今年は金価格の高騰で金の密輸事件が増えていて、特に警戒を強めているということです。（大阪税関西田英樹監視部長）「大阪は関西空港がありますのでそこの人間の流れ、旅客が増加する事が予想されますので、そ