2026年4月に任期満了を迎える石川県津幡町の矢田富郎町長が、高齢を理由に5期目の出馬を見送ることになり、引退を表明しました。4期16年の町政を継承する後継者の具体的な名前は、まだ挙がっていません。津幡町・矢田富郎町長「さらに4年間役場の職員、町民に迷惑をかけることとなると思っている。来年春の町長選には出馬しないことにしたいと思っている」5日開かれた津幡町議会の一般質問で、矢田町長は、小町実議員から5選出馬の