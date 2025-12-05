酒を飲んだ状態で自転車に乗ったとして、石川県は、石川土木総合事務所に勤務する30代の男性職員を停職1か月の懲戒処分としました。懲戒処分を受けたのは、白山市八幡町にある県の石川土木総合事務所に勤務する係長級の30代の男性職員です。男性職員は、7月4日の夜、金沢駅近くの飲食店でビール中ジョッキ5杯と瓶ビールをグラス2杯分飲んだあと、自宅に戻るため自転車に乗ったということです。男性は飲酒運転の取締りに当たってい