維新の肝いり政策である「議員定数の削減」。その法案が国会に提出されました。（自民党加藤勝信議員）「衆議院議員の定数削減法に関する法律案を提出をさせていただきます」午後４時ごろ、自民党と日本維新の会が国会に提出した「衆議院の議員定数削減法案」。法案では、衆議院の定数を今の４６５から１割を目標に削減し、その方法は与野党による協議会で選挙制度の見直しも含めて検討し、１年以内に結論を出すとしていま