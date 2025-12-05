ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が3日に自身のアメブロを更新。生後3カ月の次男が発熱したことを報告した。【映像】辻希美、次女が予防接種の副反応で発熱したことを報告この日、古村は「まさかの」というタイトルでブログを更新し「今朝測ったらポン助も38.5度。。」と説明。「感染対策とかなるべく隔離して生活してたけどもしかしたらポン助にも移っちゃったかも」と報告した。続けて、子ども医療電話相談「