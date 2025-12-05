Ｂ２ベルテックス静岡が５日、今季Ｂ３から昇格した横浜ＥＸ戦（６、７日）に向けて、会場となる静岡市中央体育館で練習した。前節の信州戦はワールドカップアジア予選のグアム代表に招集されていたＳＧサイモン拓海（２５）が合流。現在、６連敗中と苦しむチームの起爆剤に名乗りを上げた。期待のシューターが戻ってきた。Ｗ杯アジア予選のフィリピン戦を終えて、２日の火曜日に帰国したばかり。「代表では睡眠が取れなくて、