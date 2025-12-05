タレントの小倉優子が3日に自身のアメブロを更新。タレントのギャル曽根からの言葉で悩みが楽になったことを明かした。【映像】小倉優子、13歳長男への5日分の手作り弁当を公開この日、小倉は情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）のロケVTRに出演したことを報告し「北斗さんとのお買い物ロケのVTRの放送でした！」と説明。タレントの北斗晶について「お会いすると元気になります とにかく優しくて、温かくて大好きな北