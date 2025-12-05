ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサが、俳優のマ・ドンソク、イ・ジヌクとともにアクション映画に挑戦すると５日、Ｎｅｔｆｌｉｘが発表した。同社は「マ・ドンソク、イ・ジヌク、リサが出演する、アクション・ブロックバスター映画『タイゴ』の制作が決定した」と伝えた。「タイゴ」は、ハリウッド俳優・クリス・ヘムズワースの「タイラー・レイク-命の奪還-」シリーズのスピンオフで、マ・ドンソクが戦争孤児として育った傭兵タイ