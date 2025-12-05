侍ジャパン大学日本代表候補選手の強化合宿が5日、愛媛県の坊っちゃんスタジアムで始まった。来秋ドラフト上位候補で今夏の大学日本代表にも選出された青学大の渡部海捕手（3年）が日替わりとなる初日の主将を務めた。フリー打撃では2本の柵越えをマークした大学屈指の「打てる捕手」は「素晴らしい選手が日本各地から集まった。とにかく元気出していこうと思います本当にチームを引っ張っていきたい気持ちは強い。そのため