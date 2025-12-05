教員が女児の盗撮画像を共有したとされる事件で、愛知県警は5日までに、人工知能（AI）生成の女児の性的画像を所持したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で元教諭（34）を追送検した。AI画像を巡る同法違反の初摘発という。