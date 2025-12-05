クマによる人的被害の推移環境省は5日、4〜11月のクマによる人的被害が速報値で230人に上ったと発表した。記録が残る2006年度以降、年間で過去最多だった23年度の219人を更新した。4〜10月の全国のクマの出没件数、捕獲数も速報値を公表し、いずれも記録が残る限り過去最多だった。4〜11月に被害者数が最も多かったのは秋田の66人。岩手37人、福島24人、新潟17人と続いた。11月の被害者数も秋田が10人と最多だった。11月の被害