１４年ぶりの逆転優勝を目指すＪ１柏は５日、柏市内で最終節・町田戦（６日、三協Ｆ柏）に向けて非公開練習を行った。ＦＷ細谷真大（２４）らの取材対応も実施され、関係者によると報道陣の数は“今季最高級”の１７人。当日のチケットも完売済みで、最終決戦を前に注目度は最高潮の様子だった。首位鹿島とは勝ち点１差の２位。鹿島が勝利でＶ逸。鹿島が引き分け以下の場合、柏が勝利すれば逆転優勝。鹿島が敗れた場合、柏が引