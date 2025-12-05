ラッパーちゃんみな（27）が5日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、参加予定だった台湾高雄市の高雄国家体育場（ナショナルスタジアム）で開催のイベントへの出演をキャンセルしたことを謝罪した。ちゃんみなは、「ちゃんみなSTAFF」の投稿を引用し、「申し訳ありません早く回復する様努めます」と謝罪した。「ちゃんみなSTAFF」は「株式会社レインボーエンタテインメントちゃなみなマネジメント」名義で「『10th Ann