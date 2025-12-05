3月の霹靂この記事の画像を見る離れ離れになった幼馴染と再会すると、小さかった彼はイケメンになっていた……。しかし彼は恋愛感情激重＆ちょっぴりヤンデレ、彼女は二次元オタクになっていた!? そんな一風変わった幼馴染ラブストーリー『3月の霹靂』（池ジュン子/白泉社）。コメディチックで面白いのに、読むと誰かを大切に愛したくなる本作の魅力を紹介します。主人公・倉敷依（くらしき・より）は交通事故による怪我が理由