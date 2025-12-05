人気のパティスリーアンドカフェ麻布台ヒルズガーデンプラザBの地下1階にある「パティスリー＆カフェ デリーモ 麻布台ヒルズ店」。2013年に赤坂で誕生したデリーモ。ショコラティエでもある江口和明（えぐちかずあき）シェフが立ち上げたパティスリーで、現在全国に7店舗を展開しています。こちらの麻布台ヒルズ店は、2023年11月にオープンしたお店。カラフルな天井がインパクトある店内は、ゆったりとしていて居心地よい空間にな