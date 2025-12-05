1.5kmもの街全体がイルミネーションに彩られる「ヨコハマミライト」グランモール公園付近(過去開催時の様子)横浜最大級のイルミネーションのイベント「ヨコハマミライト」。横浜駅東口からグランモール公園を含む、全長約1.5kmを中心とした横浜・みなとみらい各エリアを今年は約25万球のブルーを基調としたLEDライトの鮮やかな光で包み込みます。太陽光や風力などの自然エネルギーで発電されたグリーン電力を活用した、環境に配慮