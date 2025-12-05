韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「어떻게 가요?（オットケ カヨ）」の意味は？「어떻게 가요?（オットケ カヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、目的地への行き方を知りたいときに使えるフレーズです。「어떻게 가요?（オットケ カヨ）」はどういう意味なのでし