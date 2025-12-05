タイの大手ホテルグループ「センタラ ホテルズ＆リゾーツ」が手がけるセンタラグランドホテル大阪は、2024年好評だったビュッフェを、さらにパワーアップさせた「タイ meets 蟹 ディナービュッフェ」を開催する。期間は、2025年12月19日(金)〜2026年1月4日(日)まで。※文中価格は全て税込今回は、本ズワイ蟹を“蒸し”と“焼き”の２つのスタイルで提供。贅沢な食べ比べができるのが魅力だという。“蒸し”と“焼き”で食べ比べが