コンプレックスゆえに、居場所がない気がしてしまう。思っていることをうまく言えずに、抱え込んでしまう。誰もが感じたことがあるそんな心許なさを、繊細な筆致で描いた『林檎の国のジョナ』。その著者が、松虫あられさんだ。劣等感を溶かし合う、優しさの連鎖。雪降る町で起きる温かな奇跡の物語「夫が青森の出身で、一緒に行ったら風土や文化がすごく好きになってしまい…。青森の魅力をマンガで描けたらいいなと思ったのが最初