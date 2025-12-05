ツアーには歴史好き芸人ユニット「ロクモンジャー」が参加！／提供：岡山市・瀬戸内市観光連携事業実行委員会 岡山市と瀬戸内市は共同で、宇喜多家ゆかりの地を巡って理解を深めるバスツアーを実施します。ツアーの参加者の募集が5日、始まりました。募集は2026年1月5日まで。 岡山市・瀬戸内市観光連携事業実行委員会が企画したもので、2026年2月7日～8日に1泊2日の日程で開かれます。