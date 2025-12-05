【テラリウムコレクション コメダ珈琲店】 2026年3月23日 発売予定 価格：1個1,650円 リーメントは、ミニチュア「テラリウムコレクション コメダ珈琲店」を2026年3月23日を発売する。価格は1個1,650円。 本商品は名古屋発祥のフルサービス型喫茶店「コメダ珈琲店」をモチーフとしたミニチュア。コメダ珈琲店の外観や内装を手のひらサイズで再現されている。