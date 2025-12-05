福岡と佐賀で火事が相次ぎました。このうち、福岡県大牟田市では5日から市が取り壊す予定だった空き家が全焼しました。 4日夜7時半ごろ、佐賀県小城市牛津町牛津で木造2階建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この家には3人が住んでいましたが、85歳の男性と連絡が取れていないということです。 また、4日午後6時半すぎ、大牟田市栄町では2階建ての空き家4棟が全