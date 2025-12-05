5日未明、静岡県伊豆の国市の病院から逃走していた勾留中の男の身柄が先ほど確保されました。男は病室に置き手紙も残していたといいますが、警察官が監視する中なぜ逃走ができたのか。5日午前2時すぎ、伊豆の国市内で撮影された画像。歩道と道路の間を歩き、白っぽいカバンのようなものをかけています。勾留中だった男は、この直前に入院していた病院から逃走したとみられています。警察が公開捜査に踏み切り、行方を追っていたの