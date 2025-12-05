東根市の中高一貫校・東桜学館で5日、恒例の百人一首かるた大会が開かれました。生徒たちは、一瞬の戦いに火花を散らしました。東桜学館の「百人一首かるた大会」は、旧楯岡高校時代から続く伝統行事で、いまは、中学と高校の合同で行われています。大会には、中学から高校2年までの生徒およそ600人が参加しました。「ちはやぶる～」生徒たちは、上級者とそれ以外のリーグに分かれて5人1組で対戦しました。張り詰めた