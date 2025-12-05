飛躍的に進化した2代目3シリーズのE30型BMWはE21型3シリーズを、130万台以上販売した。6気筒エンジンも途中から選べたが、その大半は4気筒だった。2002 ターボで注目を集めたターボチャージャーは、1981年のグループ5レーサー、320i ターボで復活するが、市販はされていない。【画像】50年間に多様な広がりBMW 3シリーズ E21型とG20型M3と2002 ターボも全115枚1982年に2代目、E30型へモデルチェンジ。ここから、3シリーズは