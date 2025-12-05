半世紀に多様な広がりを見せた3シリーズ50年前に発売され、今まで提供が途絶えなかったモデルは数えるほどしかない。昔の名前を借りて、まったく違うクルマへ生まれ変わった例も多い。【画像】50年間に多様な広がりBMW 3シリーズ E21型とG20型M3と2002 ターボも全114枚初代のDNAをしっかり受け継ぐのは、フォード・マスタングにフォルクスワーゲン・ゴルフ、トヨタ・ランドクルーザー、ホンダ・シビック、ポルシェ911、メル