５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４９．１８ポイント（０．５８％）高の２６０８５．０８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９１．８２ポイント（１．０１％）高の９１９８．３０ポイントと続伸した。売買代金は２１０４億７２６０万香港ドル（約４兆１７９９億円）に拡大している（４日は１７９３億５９０万香港ドル）。本土株高が投資家心理を支える流