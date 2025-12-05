『GR GT』、『GR GT3』を世界初公開トヨタ・ガズー・レーシングは2025年12月5日、新型車『GR GT』、『GR GT3』を発表、開発中のプロトタイプを世界初公開した。【画像】公道を走るレーシングカー『GR GT』とリアルレースカー『GR GT3』！全22枚今回公開された2台のプロトタイプは、『モータースポーツを基点としたもっといいクルマづくり』を掲げるトヨタ・ガズー・レーシングのフラッグシップとして開発が進められている。12月5