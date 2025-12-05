サッカー『FIFA北中米ワールドカップ2026』の組み合わせ抽選会が現地時間5日、米ワシントンで行われます。抽選会前日に現地の海外記者にインタビューし、日本はどこまで勝ち上がるか聞きました。メキシコ人記者は、日本の印象について、「世界の中でも、対戦するのが難しいチーム」と表現。「遠藤航、鎌田大地、南野拓実などエリートな選手が多い。特に久保建英はとてもいい」と選手の名を挙げます。「(久保は)技術が高い。ラテン