元「モーニング娘。」初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が5日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。中澤はストーリーズに「ちょっとだけプライベートタイム。圭ちゃんと矢口。何年振り？？」とつづり、保田圭、矢口真里との3ショットを投稿。「安心感最強、心強い二人。めちゃ好き」と再会を喜んだ。同日、矢口も自身のインスタグラムを更新。辻希美も加わった4人で踊り、中澤を撫で回す動画を投稿