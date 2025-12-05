皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」が、2025年12月8日（月）にAmazon内「@cosme SHOPPING」で公式ストアをオープンしました。これにより、スキンケアからメイクアップまで、クリニークの人気アイテムがより手軽に購入できるように。新登場の薬用保湿美容液「モイスチャーサージ グロウ リファイン セラム」や、定番の「クラリファイング ローション」など、注目アイテムが勢揃い。