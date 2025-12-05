今シーズン最強寒波の影響で大粒の雪が降り注いだ青森・酸ヶ湯。雪とともに広い範囲で強い冷え込みとなり、酸ヶ湯では5日朝、最低気温マイナス7.4度を観測。積雪は平年の1.6倍ほどとなる106cmにまで達しました。千葉からの観光客は「千葉じゃこんな降ることない。でもこれくらいは気にならない。（Q.薄着だけど寒くない？）寒くないです、大丈夫です。かえって体動かしていると熱くなる」と話していました。一方、1日から酸ヶ湯を