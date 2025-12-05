阪神・岩崎優投手（34）が5日、静岡県静岡市内の「清水こども園」を訪れ、玩具の贈呈式に出席した。レギュラーシーズンの登板数に応じた106万円（53試合登板×2万円）相当の「ストラックアウト」を静岡市と西宮市の児童福祉施設などに寄贈。21年から始めた活動は今年で5回目を迎え、阪神のユニホームを着用した24人の園児たちとドッチボールなどを行い、笑顔で交流を楽しんだ。「凄い喜んでくれたので、もっと頑張りたいなと