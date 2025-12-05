先月22日、群馬県富岡市の住宅で発生した火事で焼け跡から見つかった遺体は、この家に住む86歳の女性だったことがわかりました。先月22日午後11時半前、富岡市七日市の2階建て住宅から火が出て、火元の住宅と隣の建物、あわせて2棟が全焼し、焼け跡から遺体がみつかりました。警察によりますと、遺体は火元の家に1人で住む佐藤君江さん（86）と判明しました。警察と消防が出火原因を調べています。