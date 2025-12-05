政府は５日、１０月に発足した高市内閣の高市首相と閣僚１８人の資産（生計を共にする家族分を含む）を公開した。平均資産額は６６４１万円で、トップは小泉防衛相の２億７２４８万円だった。首相は１０位の３２０６万円で、２０１２年の第２次安倍内閣発足後、首相で最も少なかった。公開対象には、流動性が高いとして普通預金や当座預金は含まれない。資産額が１億円を超えたのは、小泉氏と茂木外相（１億９３９７万円）、林