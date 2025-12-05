農林水産省は５日、１１月２４〜３０日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が、前週より２３円高い４３３５円だったと発表した。値上がりは２週連続で、１１月３〜９日に記録した４３１６円を上回り、過去最高を更新した。内訳は、政府備蓄米を含む「ブレンド米」が９２円高い３８７０円で、２週連続で上昇した。備蓄米の流通量が減っており、価格の上昇要因となった。新米を含む銘柄米は５円高い