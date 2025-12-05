オーストラリア・シドニー発のオールデイダイニングbillsは、2025年10月から秋冬新作メニューを提供し、11月からペットエリアの拡大も実施された。12月には期間限定で、フェスティブな高揚感に包まれるクリスマスディナーコースが提供される。【写真】春菊とグリーンキムチパンケーキ - ポーチドエッグ、コリアンダー、ジンジャードレッシング