元登山家で、現在はドキュメンタリー写真家としてシリア難民の取材を続けている小松由佳さんが、母校の小学校で講演しました。テーマは「夢をかなえるためにできること」。山や紛争地域と常に困難に立ち向かっている小松さんが、後輩たちに語り掛けたこととは。講演会は広面小学校の創立150周年の記念行事として開かれました。講師を務めたのは元登山家で、現在はドキュメンタリー写真家として活動している小松